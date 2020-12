Una città diversa partendo da piccoli interventi di recupero. I volontari di Retake Bari, al fianco di AncheCinema, stanno provvedendo in questi giorni a realizzare un murale in via Quintino Sella. Il muro è stato per decenni oggetto di vandalismo, tag, affissioni abusive. Dopo la pulizia, l’opera sarà realizzata da Angela Matarrese, un’artista barese esordiente che dedicherà un omaggio ad un grande artista italiano. L’ultima fase sarà affrontata con i ragazzi di Chiccolino impegnati nel percorso rieducativo.

“Un primo passo è fatto – raccontano i volontari – ora aspettiamo che il sottovia venga ripulito, che la sopraelevata di corso Italia venga illuminata e magari ospiti piante rampicanti e fiori ed una lunghissima ciclabile che unisca la stazione al redentore. Sognare non costa nulla e noi lo stiamo facendo in grande”.

