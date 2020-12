Lunghe code sul ponte Adriatico, per raggiungere il centro. Ecco come si presenta da ore questa mattina il ponte Adriatico. Decine di auto in coda in direzione corso della Carboneria. Oggi, con i negozi aperti in centro, nell’ultimo fine settimana prima di Natale, l’afflusso è stato molto elevato per le vie dello shopping e il traffico è andato in tilt. (Foto facebook Simone Cellamare)

