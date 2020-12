Ordinanza a Bari per rimuovere le panchine ed evitare assembramenti. L’appello dei sindaci a non organizzare pranzi domenicali con i parenti. Ed ancora l’attesa per le restrizioni di Natale. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 13 dicembre. L’appello del sindaco di Polignano ad evitare feste ed assembramenti: “Molti contagi avvenuti a pranzo la domenica”

Lunedì 14 dicembre. I comuni della Bat e del Foggiano tornano in zona gialla.

Martedì 15 dicembre. Pronto il piano vaccini Covid anche per la Puglia

Mercoledì 16 dicembre. L’anticipazione di Emiliano in tv sulle restrizioni per Natale (poi modificate)

Giovedì 17 dicembre. Ordinanza di Decaro: via le panchine per evitare assembramenti

Venerdì 18 dicembre. Rientri dal Nord per le feste. Attesi in 30mila

Sabato 19 dicembre. Lavori in corso al Policlinico per la realizzazione di un reparto Covid

