Un Bari finalmente travolgente chiude la pratica Avellino in 26 minuti, con tre gol che spezzano le ambizioni dei campani. Al San Nicola non c’è mai stata partita, il 4 a 1 finale la dice lunga: i biancorossi hanno dominato in lungo e in largo i primi 45 minuti, mentre nel secondo tempo Auteri ha fatto riposare i big e i pugliesi si sono limitati a gestire il vantaggio, provando qualche contropiede.

Vittoria netta grazie ai gol di Marras, Celiento e doppietta di Antenucci. Vittoria importante anche perché la Ternana non va oltre il 2 a 2 in casa con la Turris, così i pugliesi possono tornare a -7 con una gara in meno.

Top: C’è l’imbarazzo della scelta, tra uno straripante e immarcabile Marras e un Antenucci che questa volta non perdona

Flop: Dopo una vittoria così netta impossibile trovare un insufficienza, anche se ancora una volta dobbiamo sottolineare una prestazione poco convincente di Candellone

