Un nuovo test molecolare in grado di distinguere immediatamente tra Covid-19 e influenza stagionale. A presentarlo è il gruppo farmaceutico Menarini Diagnostics, che precisa che il nuovo test è capace di identificare, in soli 20 minuti, se il paziente che presenta sintomi come febbre, tosse o raffreddore, è positivo al Coronavirus o se ha solo contratto l’influenza di tipo A o B. Il tutto, com un unico tampone e un unico esame diagnostico.

Il test, secondo quanto raccontato dall’azienda, si effettua sulla piattaforma VitaPcr, lo strumento portatile (Point of Care) usato per la diagnosi molecolare del Covid-19, distribuito dallo scorso aprile dalla stessa casa farmaceutica e già in uso in centinaia di strutture europee con oltre 1.400 unità. Attraverso l’utilizzo di un nuovo kit contenente degli appositi reagenti, questi strumenti saranno in grado di intercettare con precisione, non solo l’eventuale presenza dell’Rna virale di Sars-CoV2, ma anche quella dei virus dell’influenza A e B.

“Grazie all’utilizzo della tecnologia Pcr (Polymerase Chain Reaction), lo strumento rispetta standard altissimi di precisione e affidabilità”, rassicura l’azienda produttrice. Il nuovo kit, con marcatura Ce, è già disponibile ed è distribuito in Italia, Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito. “Nei prossimi mesi vedremo un aumento di persone con sintomi simil-influenzali che potrebbero essere attribuiti sia a un’infezione da SARS-CoV-2 che all’influenza A e B – ha precisato Fabio Piazzalunga, General Manager di Menarini Diagnostics – Questo test è di fondamentale importanza per l’immediata diagnosi e per offrire tempestivamente ai pazienti il trattamento più adeguato”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.