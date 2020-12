Nuova ordinanza ad Altamura in vigore da domani, 22 dicembre, fino al 6 gennaio. Il sindaco Rosa Melodia ha disposto la chiusura per tutti i giorni della settimana di parchi giochi, ville comunali, giardini pubblici e aree verdi. Disposto il divieto di stazionamento nelle strade e piazze sotto elencate, nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti, fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati alle attività commerciali: corso Federico II di Svevia, piazza Duomo, piazza Repubblica, piazza Municipio, piazza San Giovanni, piazza Resistenza, piazza Zanardelli, piazza Aldo Moro, piazza S. Teresa, piazza Stazione, piazza Laudati, piazza Don Tonino Bello, piazza Via Mosca-Via Londra, piazza De Napoli, via Mura Megalitiche, area esterna Infopoint.

I distributori automatici self-service di somministrazione di alimenti e bevande H24 restano chiusi dalle ore 21.00 alle ore 05.00, ad esclusione dei distributori automatici a servizio di farmacie, parafarmacie, tabaccai e stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti.

È sospesa l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso il mercato settimanale del sabato – settore non alimentare – di via Manzoni e strade limitrofe. Nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020 e del 5 gennaio 2021(zona Rossa) è sospesa l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso i mercati rionali giornalieri – con specifico riferimento agli operatori del settore non alimentare – ubicati in via Rovereto, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia. Restano valide le disposizioni sullo svolgimento straordinario dell’attività di commercio presso il mercatino rionale di via Rovereto nella giornata del sabato con turnazione quindicinale.

