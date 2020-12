Nella notte a Loseto, in via Trisorio Liuzzi, la stazione di servizio è stata assaltata da una banda che ha divelto con una pala meccanica il distributore automatico per provare a incassare il bottino.

I malviventi hanno però fallito il colpo, anche grazie all’intervento repentino della polizia. Nel fuggi fuggi, una persona ha abbandonato un’autovettura precedentemente rubata per dileguarsi a piedi tra i campi. Sul posto anche la polizia scientifica.

