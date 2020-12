Non potranno restare aperti fino alle 23 come da tradizione. Ma i mercati coperti della città potranno comunque aprire ad orario continuato fino alle 19 il 23 dicembre, giorno dell’antivigilia. Lo ha deciso stamattina il Comune di Bari. Sarà un modo per preservare la tradizione, nel rispetto delle restrizioni Covid, permettendo quindi ai baresi di distribuire la spesa nei mercati in tutta la giornata, senza concentrarsi necessariamente la mattina. Confermati anche i mercati rionali con gli orari standard, fino alle 14.

Il Comune assicura che saranno intensificati i controlli per la giornata del 23, proprio per evitare gli assembramenti tra le bancarelle. Tutto dovrà svolgersi in sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.