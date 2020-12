Stop ai botti di capodanno a Molfetta. A confermarlo, con un’ordinanza, il sindaco Tommaso Minervini. Nello specifico, fino al primo gennaio 2021, sarà vietata la vendita, in forma ambulante e non. Per i trasgressori saranno previste inoltre sanzioni dai 50 ai 500 euro di multe, questo a meno che non vengano riscontrati reati di carattere penale e di sospensione della licenza fino a cinque giorni per i venditori.

“Ricordo a tutti che l’utilizzo dei botti – sottolinea il sindaco Tommaso Minervini – può dare vita a conseguenze negative non solo per l’incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici e della fauna selvatica. Il frastuono dei botti, oltre a cagionare un’evidente reazione di spavento, può portare i nostri amici a quattro zampe a perdere l’orientamento, con il rischio di provocare sinistri, ma anche a perdere la vita. Faccio appello al senso di responsabilità di ciascuno perchè – conclude il sindaco – anche in ricordo di chi è stato sconfitto e di chi sta ancora combattendo contro il covid, si evitino comportamenti spregiudicati e pericolosi».

L’ordinanza vieta anche l’utilizzo di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute per l’impiego di botti vietati. Per tutti rimane l’obbligo di coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino dopo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.