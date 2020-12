Un forte boato e poi il crollo. Paura intorno alle 11 di questa mattina, in via Re David, a Bari, dove il muro di un palazzo abitato è crollato a causa dei lavori di abbattimento dello stabile adiacente. Un crollo che ha spaventato gli inquilini che, al momento dell’accaduto, si trovavano in casa, ma che fortunatamente sono rimasti illesi.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ora al lavoro per ricercare danni strutturali all’edificio e per valutare l’evacuazione completa dello stabile, dal momento che uno dei suoi lati risulta praticamente dilaniato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.