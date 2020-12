La tensione nell’ex Socrate continua, dopo l’incendio di questa mattina. I 60 occupanti non hanno nessuna intenzione di lasciare la struttura e hanno avviato un presidio permanente. “L’incendio – spiegano – non ha intaccato la struttura, eppure il Comune di Bari e la Questura l’hanno posta sotto sgombero. Sono anni che la comunità di residenti chiede lo stanziamento di fondi per l’autorecupero dello spazio e altrettanti che il sindaco Decaro ignora le richieste. Sgomberare una comunità nella situazione in cui ci troviamo dove il Covid miete sempre più vittime è una scelta iniqua; è assurdo buttare in strada 60 persone al freddo. Abbiamo deciso di indire un presidio permanente finché non sarà permesso alla comunità di rientrare nella struttura. Portate coperte, cibo e qualsiasi cosa che possa servire per resistere”. Intanto il Comune è in attesa della relazione dei vigili del fuoco per decidere sul da farsi. “Attenderemo le valutazioni sullo stabile – ha detto questa mattina l’assessore Francesca Bottalico – in primis c’è la salute. Attendiamo gli esiti”.