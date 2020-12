A Bari, in assenza di panchine, si posizionano le sedie. La segnalazione giunge da un cittadino che, passeggiando sul lungomare Araldo di Crollalanza, ieri sera ha immortalato una sedia posizionata di fronte al mare, proprio dove prima si trovava una delle panchine recentemente rimosse dall’amministrazione comunale per ridurre il rischio di assembramenti.

Ironia tutta barese o gesto di protesta nei confronti dell’intervento del Comune sulle panchine del lungomare, il gesto non è passato inosservato ai tanti curiosi che si trovavano a passeggiare vicino al mare prima del coprifuoco e che sono apparsi divertiti dall’iniziativa. Un modo anche questo, per il barese che l’ha messa in atto, per non rinunciare a guardare il mare, seppur seduto in solitaria e su una sedia, anch’essa, rimovibile.

