La prima persona a cui, in Italia, sarà somministrato il vaccino anti-Covid è una donna e, in particolare, un’infermiera. A renderlo noto sono fonti dell’ospedale Spallanzani di Roma e della Regione Lazio.

È infatti tutto pronto, nella capitale, per l’avvio della vaccinazione in programma a partire dal 27 di dicembre, come dichiarato dai vertici della stessa struttura sanitaria romana in una nota ufficiale: “La Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani – si legge – comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del V-Day, saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-COVID a altrettanti dipendenti dell’Istituto e precisamente: una infermiera, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici”.

