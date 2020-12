Calci e pugni tra coetanei, nel bel mezzo della strada pedonale del centro cittadino. È accaduto intorno alle 19 di ieri in piazza Giordano, a Foggia, dove un gruppo di adolescenti tra i 13 e i 14 anni, si sono affrontati tra gli ignari passanti impegnati nello shopping natalizio, scatenando in breve tempo una maxi rissa. Una decina i giovani coinvolti negli scontri e una, in particolare, la vittima dei bulli, che, secondo quanto dichiarato dai testimoni presenti sul posto, è stata ripetutamente colpita con calci e pugni e una violenza inaudita.

Stando alle fonti, alcuni passanti avrebbero anche tentato di intervenire per sedare la rissa, ma senza alcun risultato. A quel punto, la chiamata al 113, che ha inviato sul posto una volante in pochi minuti. All’arrivo dei poliziotti, però, i ragazzini erano già tutti scappati. I militari indagano sull’accaduto, nonostante non sia stata sporta, al momento, alcuna denuncia.

