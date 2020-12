Ultimo giorno per gli acquisti natalizi, prima del lockdown imposto dal decreto legge a causa dell’emergenza Covid. Oggi il centro è stato preso d’assalto da migliaia di persone. Non sono mancati gli assembramenti nella zona Umbertina: tanti i ragazzi che si sono dati appuntamento sotto al Petruzzelli. Ma non sono mancati neanche i controlli: sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine che hanno fatto sfollare tutti, mettendo fine agli assembramenti. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro aveva invitato i locali a non promuovere aperitivi e assembramenti proprio per evitare situazioni rischiose per la salute di clienti e per il futuro delle stesse attività.

