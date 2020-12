Strada scivolosa in corso Benedetto Croce, a Bari. Un bus Amtab ha perso olio dal motore su circa un chilometro di strada, dall’estramurale Capruzzi a via Laterza con una lunga striscia di olio che è fuoriuscita dal mezzo in panne. Ad ogni incrocio ci sono degli operatori dell’azienda municipalizzata che segnalano l’asfalto reso scivoloso dalla perdita di olio, si raccomanda di procedere con cautela.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.