Nell’ambito delle iniziative digitali promosse dalla Direzione Regionale Musei Puglia, il Castello Svevo di Bari è lieto di presentare il video “Vox – Voce al Castello”, prodotto dall’Accademia delle Belle Arti di Bari, in occasione della mostra “Moda al Castello. Collezioni di abiti storici in Puglia”.

Si tratta, in particolare, di un video-documentario che nasce dalla collaborazione fra i due istituti di cultura, suggellata nello scorso mese di settembre da un Protocollo d’Intesa che individua il Castello come uno dei siti prescelti per la realizzazione di iniziative ed eventi per celebrare il cinquantenario della fondazione dell’Accademia.

“Vox – Voce al Castello” propone un percorso fra le selezioni di abiti ed accessori provenienti da realtà istituzionali e associazionistiche pugliesi, che hanno arricchito i saloni al piano nobile del monumento dal 14 giugno al 2 novembre 2020, restituendo le atmosfere, gli stili ed il gusto nel vestire degli ultimi tre secoli.

Ad accompagnare, lungo questo percorso, le impressioni di alcuni studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Bari e le interviste al Direttore, il Prof. Giancarlo Chielli, e ad alcuni dei prestatori: Fanny Massimeo per l’Eco Museo delle Antiche Ville di Mola di Bari, Graziana Loiotine per Palazzo Settanni – MuDiAS di Rutigliano, Lucia Schiavone per la collezione della famiglia Donadio di Bari, Vittoria Ribezzi Petrosillo per la Casa Museo Ribezzi di Latiano, Giampietro Carlo dell’Associazione “Sognare e perdersi negli abiti di un tempo” di Acquaviva delle Fonti.

Il video del documentario, possibile grazie ai prestatori che, attraverso la realizzazione di questa mostra, hanno creduto nella possibilità di promuovere ed incentivare la creazione, la comunicazione e divulgazione di nuovi itinerari di fruizione dei beni culturali, fondati sull’idea di connessione e rete tra diverse realtà dedicate al tema, è visionabile sul canale YouTube della Direzione Regionale Musei Puglia al seguente link: https://youtu.be/p1C5B-xy1ic

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.