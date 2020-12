Il 2020 sarà ricordato anche per la scomparsa del premio Oscar Ennio Morricone, musicista e compositore, conosciuto in tutto il mondo per le sue colonne sonore tra le più belle del cinema italiano e internazionale. Così a Bari i volontari di Retake, al fianco di AncheCinema, hanno realizzato in questi giorni un murale in via Quintino Sella.

l muro è stato per decenni oggetto di vandalismo, tag, affissioni abusive. Dopo la pulizia, l’opera sarà realizzata da Angela Matarrese, un’artista barese esordiente che dedicherà un omaggio ad un grande artista italiano. L’ultima fase è stata affrontata con i ragazzi di Chiccolino impegnati nel percorso rieducativo. “L’unione fa la forza. Un murale realizzato in forma partecipata è emozione pura”, racconta Retake.

