Sono in corso dalle prime ore di questa mattina i lavori di ripristino della rete fognaria in via Napoli a Bari, in prossimità di via Maratona, per una rottura improvvisa sulla condotta premente dell’impianto di sollevamento fognario denominato “Occidentale”.

Per eseguire i lavori si è reso necessario procedere al momentaneo spegnimento delle elettropompe dell’impianto per poter isolare la perdita ed eseguire la riparazione. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando ininterrottamente per ripristinare il servizio.

Al fine di limitare i disagi alla viabilità, con la collaborazione della polizia locale, il traffico è stato temporaneamente deviato su via di Maratona e via Ammiraglio Caracciolo.

