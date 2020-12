Recuperare punti preziosi alla Ternana per inseguire la promozione in B. Erano le premesse del Bari allo stadio Barbera: 1-1 grazie alla rete realizzata da Eugenio D’Ursi allo scadere del primo tempo e al pareggio all’88’ di Lucca. Una frenata alle ambizioni dei galletti, la Ternana resta distante a sei punti.

Il Palermo in avvio di gara aveva sfiorato il gol in due occasioni nei primi 5 minuti. Il Bari però col passare dei minuti prende le misure al Palermo e rimette in equilibrio il match. La partita si sblocca al 45′: Marras servito in area da Ciofani cerca il dribbling nello stretto poi calcia. Sulla palla si fionda D’Ursi che a un passo dalla porta non sbaglia. Nella ripresa occasionassima fallita dagli ospiti, poi un clamoroso pareggio allo scadere di Lucca sul palo coperto, forse male, da Frattali.

Top: Maita, un gigante al centrocampo

Flop: Frattali, sul gol ha molte responsabilità

Foto Ssc Bari

