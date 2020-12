Ancora un record negativo per la natalità in Italia. E’ quanto emerge in un rapporto stilato da Istat secondo il quale i nati continuano a diminuire. Nel 2019, in particolare, sarebbero state 420.084 le nascite. Quasi 20mila in meno rispetto al 2018 e 156mila in meno rispetto al 2008. A diminuire sarebbero soprattutto i nati da genitori entrambi di nazionalità italiana. Nel 2019, si legge nel rapporto, sono stati 327.724. Si tratta, nello specifico, di oltre 152mila in meno rispetto al 2008.

Anche il numero medio di figli per donna continua a scendere: 1,27 per il complesso delle donne residenti, con dati che arrivavano a 1,29 nel 298 e 1,46 nel 2010. Anno, quest’ultimo in particolare, di massimo relativo alla fecondità.

