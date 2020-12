In seguito dell’accordo raggiunto ieri alla Farnesina con il ministero dei Trasporti e il ministero della Salute, in queste ore il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato l’ordinanza che prevede la possibilità di rientrare in Italia agli italiani che si trovano in Gran Bretagna e che sono residenti nel nostro Paese o per condizioni di urgenza e criticità. L’ordinanza prevede il tampone prima della partenza e all’arrivo, e la quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta rientrati in Italia. Adesso si attendono le firme del ministro Speranza e della ministra De Micheli. (foto repertorio)

