Via libera al progetto esecutivo per il completamento di piazzetta dei Papi, a Poggiofranco, per l’importo di 120mila euro rivenienti da un avanzo di amministrazione. Gli interventi inizieranno nei primi mesi del nuovo anno, a seguito dell’espletamento della procedura per l’individuazione della ditta incaricata.

Si tratta essenzialmente di lavorazioni relative al verde e alla realizzazione del nuovo impianto di irrigazione che potrà attingere dalla vasca di accumulo dell’acqua piovana già realizzata: negli spazi occupati dalle aiuole sarà posato un manto erboso, piantumate ulteriori nuove alberature e siepi e tutte le aree verdi dello spazio pubblico saranno coperte da un impianto di irrigazione capillare, dotato di un impianto di spinta. In particolare, le due aiuole di forma rettangolare a nord est e a sud ovest della piazza saranno arredate a verde con la messa a dimora di alberi di Lagerstroemia indica “durant red” a fiore rosso e Lagerstroemia indica “blanc” a fiore bianco, di un albero di Celtis australis e n. 1 albero di Tilia, arbusti e fioriture.

L’impianto di irrigazione, inoltre, sarà potenziato da un sensore di flusso che consentirà di ricevere un avviso, anche in remoto, qualora l’impianto non funzioni come previsto.

Infine, le aiuole con arbusti saranno delimitate da un lamierino in alluminio e completate con bio-stuoia biodegradabile in fibre naturali e corteccia di essenze resinose, al fine di ridurre la dispersione di acqua per evaporazione e contenere lo sviluppo delle erbe infestanti fino al completo attecchimento degli arbusti.

“Nel corso dell’inaugurazione della piazza – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – avevamo annunciato che i lavori non erano terminati ed era necessario effettuare alcune lavorazioni per completare la riqualificazione di questo luogo di ritrovo del quartiere estremamente frequentato. Il cantiere, infatti, ha subito una serie di rallentamenti a causa delle difficoltà dell’azienda appaltatrice, per cui abbiamo dovuto individuare fondi aggiuntivi al fine di terminare l’opera. Una volta finiti di questi ultimi interventi di definizione, piazzetta dei Papi avrà un nuovo tocco green che andrà ad abbellire l’aspetto di questo spazio rinnovato nelle pavimentazioni, nel disegno delle diverse aree che lo compongono, nelle nuove luci e negli arredi installati. Con questa ultima fase dei lavori manteniamo un impegno preso con i residenti del quartiere che avevano lamentato alcune mancanze in occasione della chiusura del cantiere”.

