«Il 27 mattina mi vaccinerò contro il Sars CoV 2. Lo farò per primo per due motivi: dare l’esempio poiché credo sia un vaccino sicuro e necessario; perché non posso ammalarmi poiché essendo io il vaccinatore degli operatori sanitari non posso permettermi di ammalarmi mettendo in crisi il programma di vaccinazione». Lo scrive su Facebook il medico Donato Sivo, coordinatore regionale del Sistema regionale pugliese di gestione integrata della sicurezza sul lavoro (Sirgil).

Sono 45mila gli operatori sanitari pugliesi sul totale di 95 mila che si sono registrati sul sito regionale per rendersi disponibili alla vaccinazione contro il Covid-19, dato aggiornato alle ore 13 di oggi 21 dicembre e comunicato dalla Regione Puglia.

Foto Facebook

