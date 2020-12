Nella settimana tra il 16 e 22 dicembre, rispetto a sette giorni prima, in Puglia sono aumentati i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti: sono stati 1.323, oltre la media italiana di 1.004, e solamente in Veneto e Sardegna c’è stato un incremento, mentre nel resto d’Italia c’è stata una riduzione dei casi.

E’ quanto emerge dal nuovo rapporto settimanale della fondazione Gimbe sull’andamento della pandemia Covid in Italia. Nell’ultima settimana l’incremento dei contagi è stato pari al 10,2%, in riduzione rispetto a sette giorni prima, ma quasi il doppio rispetto all’aumento medio italiano, pari a +5,7%. Il rapporto positivi/tamponi effettuati è del 29,9%, indicatore anche questo in miglioramento ma superiore alla media nazionale del 22,9%. Infine, il 37% dei posti letto di terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, oltre la soglia di allerta del 30%.

