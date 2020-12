Sono 12.821 le persone controllate nell’area metropolitana di Bari dal 19 dicembre fino a ieri, prima dell’entrata in vigore della zona rossa per le festività natalizie, e 161 quelle sanzionate per violazione delle norme anti-Covid, prevalentemente per assembramenti, mancato uso della mascherina e violazione del coprifuoco.

Negli stessi cinque giorni, dallo scorso ultimo fine settimana, le forze dell’ordine hanno controllato 486 attività e sanzionato 6 titolari. Nella sola giornata di ieri, le persone controllare sono state 3.021 e le sanzioni 42, circa il doppio di un normale giorno feriale. Da oggi il dispositivo dei controlli messo a punto nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza coordinato dalla Prefettura di Bari, prevede circa 800 uomini che pattuglieranno prevalentemente le strade con i negozi ai quali è consentita l’apertura, per evitare assembramenti, e le arterie di accesso alle città per l’entrata in vigore del divieto di spostamento tra Comuni salvo necessità.



