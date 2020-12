“Povera ragazza, la teneva stretta questo uomo. Entrambi nudi, per strada. Per fortuna è intervenuta una passante”. E’ il messaggio di una residente che racconta cosa è accaduto questa mattina a Bitonto, con due persone che sono state riprese con foto e video mentre passeggiano nudi per il centro del paese la mattina di Natale.

Le immagini sono state rimbalzate subito su chat e social, sul posto sono intervenute alcune pattuglie di Polizia e Carabinieri oltre a un’ambulanza del 118. L’uomo è apparso in stato confusionale. Il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio ha avviato una indagine per capire quanto accaduto e fare intervenire chi di competenza.

“Credo – ha detto Abbaticchio – sia preferibile non ironizzare su quanto accaduto stamane, prima di conoscere la storia sociale e umana sottesa a certi, pur riprorevoli, comportamenti. In questo momento voglio ringraziare gli uffici dei servizi sociali del nostro Comune che, anche oggi, si stanno rapportando con le forze dell’ordine su nostra preoccupata sollecitazione. Credetemi sulla parola perché non posso aggiungere altro : non c’è nulla da ridere”.

