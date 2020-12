Nelle giornate del 24 e 25 dicembre impegnate nei vari servizi istituzionali (viabilità, pronto intervento, Servizi annonari e di Polizia giudiziaria), 344 unità della polizia locale coordinate da 8 funzionari. In queste giornate con riferimento ai soli controlli sul rispetto delle prescrizioni Covid19, sono state controllate e identificate 288 persone e verificate le autodichiarazioni giustificative per lo spostamento. Controllate anche 26 attività commerciali.

Contestate 16 violazioni Covid19 a persone fisiche e 2 violazioni ad attività commerciali. Otto incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale sulle nostre strade. Fortunatamente nessuno con feriti gravi. Le attività di controllo proseguiranno oggi ed anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle prescrizioni valide per le giornate di lockdown.

“L’invito ai cittadini – ribadisce il comandante Michele Palumbo – è di rimanere a casa, con i propri cari. Rammentiamo che si può circolare solo per motivi di lavoro, salute e stato di necessità e per pochissime eccezioni come già diffuso e comunicato in precedenza”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.