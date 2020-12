«La vaccinazione è sicura abbiamo delle tipologie testate, seppure con grande velocità, con grande sicurezza dalle più grandi agenzie internazionali e nazionali di accreditamento vaccinale. La copertura è entusiasmante, pensate che un vaccino è considerato sicuro con oltre il 51% di copertura e in questo caso abbiamo una copertura vaccinale oltre il 90%, forse il vaccino della morbillosi è altrettanto sicuro come questo». Lo ha chiarito il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli, al momento dell’arrivo delle 505 dosi di vaccino anti Covid a Bari.

«Quella di oggi è una testimonianza simbolica, poche centinaia in Puglia – ha aggiunto Dattoli – ma poi le tipologie arriveranno senza soluzione di continuità. L’organizzazione del sistema sanitario regionale e delle aziende sia territoriali che ospedaliere è prontissima, tarata per il flusso sistematico di vaccinazione sia come deposito che come erogazione. Quindi si sta rodando oggi ma in realtà è pronta per una più massiccia e completa attività. Nulla manca al successo di questa iniziativa».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.