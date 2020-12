Intervento della polizia locale di Bari ieri sera a San Girolamo in un circolo privato illecitamente aperto.

Verbalizzate 9 persone perché intente a giocare a carte, consumare bevande alcoliche e seguire partite di calcio in streaming senza mascherine di protezione ed assemblate. Verbalizzato anche il presidente del circolo ricreativo in quanto aperto nonostante le prescrizioni Covid oltre che privo di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Sanzioni pecuniarie per complessivi 5mila euro, ove i trasgressori provvedano al pagamento in misura ridotta. Del circolo è stata disposta la chiusura immediata.

