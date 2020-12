Dal 24 dicembre a ieri nell’area metropolitana di Bari sono state controllate 7.742 persone, 219 delle quali sanzionate per violazione delle norme anti-Covid e un cittadino è stato denunciato per aver violato la quarantena obbligatoria in quanto positivo al virus. È il bilancio dei controlli fornito dalla Prefettura di Bari con riferimento ai quattro giorni di festività natalizie durante i quali l’intero Paese è stato in «zona rossa».

Nelle stesse giornate sono state controllate 230 attività economiche e commerciali, tre delle quali sanzionate dalle forze dell’ordine. Il giorno con il maggior numero di violazione accertate è stato il 25 dicembre, con 85 sanzioni su 1.529 controlli. La violazione della quarantena risale a ieri, quando sul totale di 2.850 persone controllate sono state elevate 60 sanzioni.

