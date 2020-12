Doni per i più piccoli al San Paolo. L’iniziativa è del comitato Santa Rita del quartiere che ha raccolto regali per i bambini del rione. “Così – spiega Michele Genchi, responsabile del comitato – abbiamo pensato di donare giochi, libri per i bambini del nostro quartiere questa sera dopo la messa nella chiesa Madre Della Divina Provvidenza alle 18:00”. Alle 19 distribuzione dei doni presso la cappella di Santa Rita molto venerata nel quartiere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.