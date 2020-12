E’ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione da eseguirsi presso il laboratorio urbano Officina degli Esordi, in via Crispi 5, per un importo di 150mila euro entro gennaio. L’intervento, necessario per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana nell’area del coworking, riguarda la rimozione della copertura esistente e la realizzazione di una nuova copertura, interamente trasparente in analogia a quella preesistente, su una superficie complessiva di circa 220 mq.

“Negli ultimi anni, in occasione di precipitazioni particolarmente intense – commenta Giuseppe Galasso – nell’Officina degli Esordi si sono verificati ripetuti episodi di infiltrazioni d’acqua piovana, puntualmente segnalati dai gestori. I lucernai artigianali che sovrastano l’intero corridoio centrale della struttura, realizzati con superfici in policarbonato orizzontali o suborizzontali, presentavano infatti in più punti caratteristiche costruttive che, con il passare del tempo, hanno determinato diverse criticità”.

Nel dettaglio il progetto prevede: la rimozione dei corpi illuminanti, dei motori delle finestre motorizzate dei lucernari, nonché degli impianti elettrici ad essi asserviti; la rimozione della copertura esistente costituita da pannelli di lamiera coibentata tipo sandwich e da lucernari in policarbonato su telaio di acciaio; la realizzazione di una struttura di acciaio a sostegno della nuova copertura trasparente per agevolare il deflusso delle acque meteoriche; il montaggio della nuova copertura trasparente; l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; il nuovo cablaggio degli impianti elettrici all’interno dell’area coworking; il montaggio dei corpi illuminanti e dei motori delle finestre motorizzate della copertura a realizzarsi.

