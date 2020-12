Potrebbero essere dunque rinnovate misure che prevedono la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto, così come la chiusura di palestre e piscine.

Nell’euforia da Vaccine Day si chiude la prima fase di zona rossa di Natale, iniziata il 24 dicembre, e per l’Italia ci sono ora tre giorni arancioni, fino alla vigilia di Capodanno, con negozi aperti e spostamenti nel Comune senza autocertificazione. ANSA

Anche la Puglia torna oggi ad essere “zona arancione”, secondo una tregua momentanea che permetterà una maggiore possibilità di spostamento e di azione per la collettività, rispetto a quanto consentito in “zona rossa”, in vigore a partire dal giorno della vigilia di Natale. Ma cosa cambia, di fatto, nei prossimi tre giorni prima della prossima stretta di Capodanno? Ecco i dettagli