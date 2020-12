Ecco come si presentava questa mattina l’isolato di piazza Umberto tra Via Niccolò dell’Arca e via Sparano. Uno scempio. Un tappeto di rifiuti da take away. Una vera e propria vergogna: sui marciapiedi di entrambi i lati ci sono buste di carta, fazzoletti, cartacce. Tutto gettato in terra dagli incivili. Non è la prima volta che accade: le zone nelle vicinanze di fast food sono quelle più colpite dagli sporcaccioni.

