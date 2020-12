Arriveranno domani in Puglia altre 30.420 dosi di vaccino anti Covid: lo annuncia l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. “Poi – spiega – seguiranno una serie di consegne a cadenza settimanale che consentiranno il progressivo completamento della vaccinazione di operatori sanitari e ospiti delle Rsa”.

La fase uno della campagna di vaccinazione partirà il 31 dicembre, in anticipo rispetto alle previsioni. “Ad un anno dalla scoperta del virus – dice Lopalco – abbiamo un vaccino da utilizzare su larga scala. Un traguardo per la scienza, una sfida per la nostra sanità pubblica che non si è fermata nemmeno in questi giorni di festa per far partire con la massima tempestività la complessa macchina organizzativa delle vaccinazioni”. Non è ancora stato confermato l’orario di consegna delle scatole di vaccino. “Appena le dosi arriveranno – prosegue Lopalco – daremo il via in tutte le Asl pugliesi alle somministrazioni che stiamo programmando da giovedì 31 dicembre, quindi qualche giorno prima del previsto”. Da ogni fiala si possono produrre 6 dosi di vaccino, secondo quanto stabilito dall’Aifa.

