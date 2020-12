E’ stata depositata oggi in Consiglio regionale della Puglia una proposta di legge per obbligare gli operatori sanitari a vaccinarsi contro il Covid.

Primo firmatario della proposta è il consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati, che spiega: “Ho depositato una proposta di legge per vaccinare al Covid gli operatori sanitari, in coerenza e conformità con la normativa regionale approvata nella scorsa legislatura, poi dichiarata legittima dalla Corte costituzionale e inserita tra i prodotti legislativi più rari tra quelli vigenti in materia su tutto il territorio nazionale. L’approvazione rapida della proposta di legge determinerebbe un grosso aiuto, anche educativo, per procedere con determinazione sul lungo percorso utile a conseguire al più presto gli effetti della massima copertura vaccinale, che le leggi statali eccezionali e d’emergenza suggeriscono senza alcun dubbio o remora”.

Nella scorsa legislatura, il Consiglio regionale ha approvato una legge che obbliga gli operatori sanitari a vaccinarsi contro l’influenza, norma dichiarata legittima dalla Corte costituzionale. “La pandemia da Corinavirus-19 – prosegue Amati – e la relativa produzione del vaccino, dotato della prova scientifica di efficacia così come accertato dalle autorità di regolazione, hanno riproposto antichi problemi sulle migliori modalità per conseguire, con idonea copertura vaccinale, il raggiungimento dell’immunità di comunità e realizzare – attraverso la vaccinazione degli operatori sanitari – standard di maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, in favore degli stessi operatori sanitari, dei loro colleghi, dei pazienti e dei loro familiari”.

