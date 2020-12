“Gli antivaccinisti sono pochi ma molto rumorosi, conoscono bene le vie della comunicazione, conoscono molto bene la comunicazione dei sociali network, sembrano molti di più di quanti siano realmente. Mi dispiace e mi addolora che ci siano comunque dei medici che hanno un po’ di diffidenza. Ma poi ci sono quei medici che parlano apertamente contro i vaccini: chi parla contro il vaccino e ha atteggiamenti negazionisti è incompatibile con il ruolo di medico, non perché danneggia la vaccinazione ma perché chi nega il virus è una persona ignorante, non può fare il medico”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, durante la trasmissione “L’Aria che tira” su La7.

“I medici in Puglia – ha aggiunto – hanno aderito alla campagna vaccinale molto velocemente e massicciamente, non ho paura delle adesioni da parte dei medici. Tra medici ospedalieri e pediatri siamo al 90% di adesione in Puglia”.

