Nessun sintomo dopo due giorni dal vaccino anti Covid. A parlare è Lucilla Crudele, medico specializzando al pronto soccorso del Policlinico di Bari: domenica è stata la seconda alla quale è stato somministrato il vaccino durante il V- Day. Nel suo post cerca di spegnere le polemiche dei negazionisti, pubblicando anche la foto del momento dell’iniezione. Tra i commenti c’era stato persino chi aveva dubitato che l’ago fosse stato infilato nel braccio.

“Dopo 48 ore senza alcun altro tipo di sintomo se non un leggero dolore nella sede dell’inoculo, penso ancora di più a quanto sono fortunata – scrive sui social Crudele – per aver ricevuto il vaccino, a vivere in un Paese in cui la vaccinazione sarà universale e gratuita e a vivere in un’epoca in cui un atto così semplice può restituirci la libertà di viaggiare, abbracciarci, sperare nella forza della scienza”.