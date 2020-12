Secondo terremoto in poche ore avvertito in Italia. Intorno alle 15.35, con epicentro nella zona di Verona, esattamente a Salizzole dove si è propagata una scossa di magnitudo tra 4.4. Il terremoto è stato avvertito anche in altre città, come segnalano decine di cittadini sui social da Bologna a Mantova. Secondo le prime rilevazioni sarebbero in corso una serie di scosse, in successione, la prima a quota 2.8, poi quella più forte a 4.4.

In mattinata, un altro terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo le stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Segnalazioni sono arrivate anche dall’area di Napoli, che potrebbero però non essere legate a questa scossa.

