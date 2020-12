L’Amtab informa che i titoli di viaggio annuali a tariffa agevolata già rilasciati nel 2020, agli invalidi civili e del lavoro, invalidi di guerra e servizio, maestri del lavoro e pensionati con basso reddito, sono da ritenersi validi sino al 31 gennaio 2021.

Inoltre, gli abbonamenti cartacei over 65 già rilasciati sono da ritenersi validi fino al 31 gennaio 2021. Non saranno ritenuti validi gli abbonamenti cartacei oltre la data del 31 gennaio 2021.

Pertanto, tutti i cittadini in possesso dell’abbonamento cartaceo riservato agli over 65 devono provvedere con urgenza alla sostituzione richiedendo il rilascio su MUVT card, utilizzando l’applicativo MUVT accessibile all’indirizzo. http://www.amtabservizio.it/muvtcard

Per ottenere l’abbonamento l’utente dovrà registrarsi, associare la MUVT card precedentemente acquistata e caricare:

1) scansione del modulo di autocertificazione scaricabile dal sito AMTAB

2) scansione di un documento di riconoscimento

3) fototessera.

Terminata la procedura di registrazione, l’utente potrà procedere all’acquisto a costo 0 dell’abbonamento OVER 65.L’abbonamento potrà essere utilizzato 24 ore dopo l’acquisto.

Per maggiori informazioni: http://www.amtab.it/muvt-card/over-65.

In alternativa all’emissione online dell’abbonamento, AMTAB ha predisposto diversi punti di ritiro dove gli utenti potranno consegnare la documentazione per la richiesta di un nuovo abbonamento OVER 65. L’utente dovrà acquistare una nuova MUVT Card presso le rivendite AMTAB autorizzate e dovrà consegnare la seguente documentazione:

1) modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto (la modulistica è reperibile presso le rivendite o scaricabile dal sito www.amtab.it)

2) fotocopia documento di riconoscimento,

3) fototessera

4) fotocopia della card acquistata

La documentazione potrà essere scansionata e inviata anche per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: over65@amtabservizio.it oppure per posta ordinaria a: AMTAB S.p.A. Over 65 Viale Jacobini, ZI 70132 Bari (BA). Quando l’abbonamento sarà attivo, l’utente verrà informato telefonicamente o via SMS dagli uffici AMTA

Gli abbonamenti over 65 rilasciati su MUVT card sono invece prorogati al 30/4/2021.

