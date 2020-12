Google rinnova le mappe in città, caricandole poi nel sistema dello street view, molto utilizzato dagli utenti. Oggi la Google car è stata avvistata a Japigia. Ci sono infatti zone della città che non venivano aggiornate da quasi un anno: con la Google car vengono caricate le nuove informazioni per rendere quindi il servizio delle mappe e dello street view più attuale possibile.

