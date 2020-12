Un altro cittadino barese positivo al Covid ha violato la quarantena. È il terzo episodio in tre giorni, che ha riguardato tre diverse persone residenti nell’area metropolitana di Bari, accertato dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli anti-Covid.

Stando ai dati forniti dalla Prefettura di Bari, ieri i cittadini controllati sono stati 1.452, 38 dei quali sanzionati per mancato uso della mascherina, mancato rispetto del distanziamento o violazione del coprifuoco. Sono state controllate anche 68 attività e in tre casi i titolari sono stati sanzionati. Da domani entrano nuovamente in vigore le norme più restrittive della zona rossa e in alcune città della provincia, a partire dal capoluogo, le ulteriori limitazioni previste dalle ordinanze dei sindaci su chiusure anticipata delle attività.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.