Dalle auto ai mobili fino a passare per la ristrutturazione di condomini a sostituzione rubinetti. Sono solo alcuni dei bonus previsti con l’arrivo del nuovo anno.

Tra questi spicca, indubbiamente, il super bonus 110% che, di fatto, verrà prolungato. Si tratta, nello specifico, di un incentivo per chi vuole ristrutturare i condomini portando avanti il principio del rispetto per l’ambiente. Ma non solo, previsto anche il bonus idrico da mille euro, da utilizzare fino al 31 dicembre 2021. Si tratta in questo caso di copertura in merito a spese di sostituzione sanitari, soffioni doccia, rubinetti. Il fondo istituito per questo bonus in particolare è di 20milioni.

Non mancheranno anche gli incentivi per le auto. Previsti, infatti, ulteriori 2mila euro per i veicoli elettrici e ibridi. Inoltre, previsto un bonus di 1500 euro per gli euro 6 di ultima generazione. In generale, gli incentivi dedicati alle auto, sono rimasti invariati. Dato importante e differente rispetto a prima è il fatto che sale il limite delle emissioni (61-135g/Km di CO2). Infine sono stati stanziati 250milioni per il termico euro 6, 120milioni per l’elettrico e 50milioni per i veicoli commerciali. Solo per il termico il bonus sarà valido fino a giugno, per tutti gli altri invece, fino a dicembre.

Previsti anche molti bonus per la casa, tra questi, come già detto, quello riguardante i mobili con una detrazione del 50% per le spese sostenute, ma anche il bonus tt.

Tra le novità la presenza di bonus utili anche per la persona, come ad esempio il bonus kit digitalizzazione per cui, per i redditi più bassi, nel prossimo anno, sarà previsto anche lo smartphone in comodato d’uso e internet gratis. Quest’ultimo, va specificato, è previsto per chi vive in famiglie con reddito iseee inferiore ai 20mila euro.

Anche gli occhiali per la vista saranno previsti nei nuovi incentivi, con un voucher, una tantum, da 50 euro per l’acquisto. Ma non è finita qui, nel decreto è previsto anche il bonus locatori, con un contributo a fondo perduto per chi affitta una casa e abbassa il canone di locazione fino al 50% dello sconto praticato. Inoltre sarà possibile anche accedere al fondo per il rimborso delle spese legali. Questo bonus sarà accessibile solo agli imputati assolti, con una dotazion di 5milioni di euro dal 2021.

Infine previsti bonus in supporto di mamme, bambini e anziani. In particolare il bonus bebè per tutti i nati nel 2021; un assegno unico di 250 euro al mese per i figli valido per tutti i lavoratori, siano essi autonomi, indipendenti, ma anche disoccupato e incapienti; Bonus figli disabili (con assegno di 500 euro per madri sole con figli con disabilità); Bonus Caregiver familiari, per chi si occupa delle persone più fragili della famiglia.

Adesso bisognerà attendere le direttive del governo per capire quali saranno le modalità di accesso specifico ad ognuno dei bonus.

