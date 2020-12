Comincia domani, 31 dicembre, la campagna vaccinale Covid-19 per il personale sanitario dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Oggi, la consegna delle prime dosi che consentiranno la copertura vaccinale di 585 operatori sanitari, quasi l’85% del personale in servizio. Alle 10 di domani, invece, nell’ambulatorio del pre-ricovero, al primo piano dell’istituto, è in programma la somministrazione dei primi tre vaccini.

A dare l’esempio, il direttore sanitario, dr Pietro Milella, il direttore della farmacia dell’istituto, dr.ssa Patrizia Nardulli, il direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie, dr. Vincenzo D’Addabbo. Seguiranno, sempre nella giornata di domani, altri 15 operatori, fra medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Dal 4 gennaio, poi, tutti i giorni, dalle 15 alle 18, si procederà alle altre somministrazioni, così da garantire la completa copertura vaccinale, entro la seconda metà di gennaio, del personale dell’Istituto e delle aziende esterne che qui lavorano.