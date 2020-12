“Sono arrivate in Puglia le prime 30.420 dosi di vaccino anti covid, e sono state già state distribuite negli 11 hub dislocati su tutto il territorio regionale”. Lo comunica l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco.

“La macchina organizzativa – prosegue – sta procedendo senza sosta. I vaccini sono stati presi in consegna e stoccati, garantendo la catena del freddo, dal personale delle farmacie ospedaliere. Questi luoghi sono sorvegliati dalle forze dell’ordine, che ringrazio per il grande lavoro di squadra che stanno realizzando insieme a tutto il personale sanitario. La conservazione dei vaccini avviene all’interno di ultra freezer a – 80 gradi. Domani, 31 dicembre, partirà in tutte le province pugliesi la Fase 1 della campagna vaccinale”.

