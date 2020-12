Focolaio Covid in una casa di riposo a Gioia del Colle. Sono quarantotto, nello specifico, le persone risultate positive al Covid-19. I contagi sono stati registrati in particolare nella struttura “Padre G.Semeria”. L’annuncio arriva direttamente dal Comune, il quale ha specificato in una nota che, in particolare, sono 33 gli ospiti contagiati (di cui tre ricoverati), 13 i dipendenti e 2 i componenti della comunità religiosa. Questi contagi vanno ad aggiungersi ai 150 cittadini già risultati positivi al virus.

“Alla luce della crescita del numero dei contagi in città, si rinnova, all’intera comunità gioiese, l’accorato appello ad usare la massima prudenza e ad osservare le norme vigenti per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus – sottolineano dal Comune specificando inoltre che “All’interno della casa di riposo continuano ad essere garantiti tutti i servizi e la copertura totale dei turni lavorativi, a seguito di nuove assunzioni effettuate per fronteggiare l’emergenza – specificano dal Comune”.

