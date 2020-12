L’Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari comunica, tramite una nota ufficiale, che a partire dal prossimo 7 gennaio, il Cup (Centro unico prenotazioni) cambia i suoi numeri di telefono. Saranno solo due i riferimenti telefonici che gli utenti potranno contattare dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30. In particolare, il numero 080.2240040 per le prestazioni sanitarie con ricetta rossa o dematerializzata e il numero 080.2240044 per le prestazioni sanitarie cosiddette in Alpi (Attività di libera professione intramuraria.

Tutti gli altri numeri di telefono attualmente attivi per le prenotazioni resteranno a disposizione fino al 6 gennaio, per poi essere disattivati il giorno successivo insieme a tutte le app collegate. La centralizzazione del servizio permetterà una migliore e più efficiente presa in carico delle prenotazioni di visite ed esami, consentendo ai pazienti e ai loro familiari di procedere direttamente da casa, senza attese allo sportello. Un modo, questo, come precisato dallo stesso Istituto per ridurre le occasioni di affollamento e, dunque, di contagio da Covid-19, a particolare tutela dell’utenza fragile dell’ospedale.

“Lo sportello CUP – precisa la nota – sarà comunque aperto al pubblico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Sarà, inoltre, sempre possibile procedere con le prenotazioni online, così come indicato sul sito dell’Istituto. Restano inoltre attivi i numeri del centralino (080.5555111) e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (080.5555031) a cui pazienti e utenti potranno rivolgersi per ulteriori informazioni”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.