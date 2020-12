Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, è positivo al Covid19. A darne notizia è stato lui stesso, questa mattina, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Avrei voluto scrivervi altro, onestamente – esordisce il testo del messaggio condiviso con la cittadinanza – Stamattina, a seguito di alcuni sintomi comparsi nella nottata, ho svolto un tampone che ha dato esito positivo al Sars Cov-2”.

Vurchio, che è anche un soccorritore del 118, ha raccontato di aver avuto il desiderio di chiudere l’anno recandosi in comune, riunendo la Giunta e facendo gli auguri ai dipendenti per il 2021, nonché di prepararsi al turno notturno a bordo dell’ambulanza. “E invece no – scrive – perché questo infimo virus mi terrà isolato in casa e lontano da tutti, proprio in questa ultima giornata del 31 dicembre. Solo, completamente solo come tanti altri colleghi e concittadini che, positivi al virus, non possono far altro che starsene isolati per il bene proprio ed altrui”.

Il sindaco esprime tutta la sua frustrazione ma, al contempo, la speranza che presto il suo Comune, come tutti gli altri d’Italia, vedranno la fine del triste periodo di pandemia. “Oggi più che mai ritengo che solo la scienza potrà salvarci e che il vaccino, suo figlio, sarà l’unica via di uscita. Ce la faremo”, conclude Gianluca Vurchio, augurando alla sua comunità un 2021 radioso e ricco di progetti di sviluppo per il paese.

