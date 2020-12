Nel corso dei servizi disposti, in occasione della fine dell’anno dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari, volti a disincentivare l’acquisto e l’utilizzo dei pericolosissimi fuochi illegali, i militari della Compagnia di Monopoli hanno arrestato tre persone per detenzione illegale di materiale esplodente.

Nella serata di ieri, infatti, i militari della stazione di Polignano a Mare hanno arrestato un 38enne e un 31enne del luogo, già noti alle Forze dell’Ordine, i quali nascondevano, all’interno dei propri garage condominiali, 113 bombe carta, 128 razzi (cat. F2) e 113 petardi (cat. F4), per complessivi 20 kg circa di esplosivo. Nella notte, poi, i Carabinieri della Stazione di Conversano hanno arrestato un 46enne, titolare di una tabaccheria del luogo, il quale custodiva, all’interno del proprio esercizio, 17 petardi (cat. F4). Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 900 grammi di marijuana suddivisa in dosi e 5 kg di sigarette prive del marchio dei Monopoli di Stato, per cui, l’uomo, dovrà rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Tutti gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri ricordano la pericolosità dei fuochi d’artificio illegali, il cui incauto maneggio può comportare gravissime conseguenze come accaduto, la scorsa sera, a un 16enne di Altamura che a causa dell’esplosione di un grosso petardo ha perso il dito di una mano.

